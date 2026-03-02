Funzionarie regione si oppongono alle richieste di Zannini | Segnale positivo per credibilità istituzioni

Le funzionarie della regione si sono opposte alle richieste di Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, che questa mattina ha ricevuto una misura cautelare che gli vieta di entrare in Campania e nelle zone limitrofe. La decisione ha suscitato commenti positivi, poiché alcuni considerano questa opposizione un segnale di credibilità per le istituzioni. L’indagine sull’esponente politico avrebbe potuto essere più ampia, ma alcune fattispecie sono state eliminate dal legislatore.

Il commento del Procuratore capo Bruni sull'inchiesta che ha portato al divieto di dimora in Campania per il politico. Scarso: "Notato senso di impunità" Lo ha detto a chiare lettere il procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere Pierpaolo Bruni durante la conferenza stampa convocata nell'ufficio giudiziario per illustrare i dettagli dell'indagine - a condurla il sostituto Giacomo Urbano con il coordinamento dell'aggiunto Graziella Arlomede - concernente il politico di Mondragone. "Ci sono ormai delle condotte completamente sfornite di sanzione penale, penso all'abuso di ufficio" commenta con amarezza Bruni. 🔗 Leggi su Casertanews.it Agente di rating alza prospettiva per l’Italia, segnale positivo per economia e credibilità internazionaleL’agenzia S&P Global ha confermato il rating sovrano dell’Italia a BBB+, mantenendo il giudizio di investimento, ma ha alzato l’outlook da stabile a... Agente di rating alza prospettive per l’Italia, segnale positivo per crescita economica e credibilità finanziariaStandard & Poor's ha confermato il rating sovrano dell'Italia a BBB+, mantenendo la valutazione di investimento, ma ha alzato l’outlook da stabile a...