Le ’Scritture segrete’ delle donne nei secoli
Le donne hanno scritto spesso di nascosto, rischiando sanzioni o condanne, per esprimere idee che potevano mettere in discussione il loro ruolo nella società. Tra le pagine clandestine si trovano lettere, diari e testi che raccontano passioni, dubbi e sogni di donne di ogni epoca. Recentemente, sono stati scoperti manoscritti inediti di alcune scrittrici del passato, nascosti tra le vecchie librerie di un monastero.
Le mistiche e le cortigiane, le monache disobbedienti e le rivoluzionarie appassionate. E poi le romanziere dell’Ottocento, le teoriche del femminismo novecentesco, le vincitrici del Nobel. Quante sono le donne che una scrittrice come Dacia Maraini ha amato? Lei, che è stata negli Anni ’70 è stata una delle prime rappresentanti del teatro alternativo nel collettivo femminile romano della Maddalena, che ha consacrato personaggi indimenticabili quali Marianna Ucrìa, che continua a essere in primo piano sul tema delle discriminazioni di genere e della lotta al patriarcato, si dice preoccupata della situazione attuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dacia Maraini a Bper forum per presentare il nuovo libro “scritture segrete”
Questa sera Dacia Maraini sarà a Bper forum per presentare il suo nuovo libro, “Scritture segrete”.
Oggi 23 novembre: Solennità di Cristo Re dell’Universo: la sua maestà è nei secoli dei secoli
Dacia Maraini – Scritture segrete
Argomenti discussi: Le ’Scritture segrete’ delle donne nei secoli; Dacia Maraini domenica a Modena: un viaggio tra le Scritture segrete delle grandi madri della letteratura; Le Scritture segrete di Dacia Maraini a Palermo: Salvare la biblioteca di Niscemi; CULTURA, NANNI A PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI DACIA MARAINI.
Le Scritture segrete di Dacia Maraini a Palermo: Salvare la biblioteca di NiscemiLa scrittrice in città per presentare il suo libro aderisce all'appello di Stefania Auci per la biblioteca Angelo Marsiano, a rischio dopo la frana, l'intervista a Balarm ... balarm.it
Scritture Segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parolaIl quinto incontro della rassegna «Testimoni del nostro tempo» si intitola «Scritture Segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola», della scrittrice Dacia Maraini. Dacia Maraini, una ... ecodibergamo.it
Dacia Maraini domenica a Modena: un viaggio tra le “Scritture segrete” delle grandi madri della letteratura Il 15 febbraio, al Bper Forum, l'autrice presenta la sua ultima opera... facebook