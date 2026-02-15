Le ’Scritture segrete’ delle donne nei secoli

Le donne hanno scritto spesso di nascosto, rischiando sanzioni o condanne, per esprimere idee che potevano mettere in discussione il loro ruolo nella società. Tra le pagine clandestine si trovano lettere, diari e testi che raccontano passioni, dubbi e sogni di donne di ogni epoca. Recentemente, sono stati scoperti manoscritti inediti di alcune scrittrici del passato, nascosti tra le vecchie librerie di un monastero.

Le mistiche e le cortigiane, le monache disobbedienti e le rivoluzionarie appassionate. E poi le romanziere dell’Ottocento, le teoriche del femminismo novecentesco, le vincitrici del Nobel. Quante sono le donne che una scrittrice come Dacia Maraini ha amato? Lei, che è stata negli Anni ’70 è stata una delle prime rappresentanti del teatro alternativo nel collettivo femminile romano della Maddalena, che ha consacrato personaggi indimenticabili quali Marianna Ucrìa, che continua a essere in primo piano sul tema delle discriminazioni di genere e della lotta al patriarcato, si dice preoccupata della situazione attuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa sera Dacia Maraini sarà a Bper forum per presentare il suo nuovo libro, “Scritture segrete”.

Dacia Maraini – Scritture segrete

