Franciacorta nei secoli dei secoli | la cantina Mosnel festeggia 190 anni di attività

La cantina Mosnel celebra 190 anni di attività in Franciacorta. La famiglia proprietaria annuncia l'inizio di una nuova stagione di produzione, sottolineando l'impegno a mantenere la tradizione e lo stile distintivo. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento per il traguardo storico, con l'obiettivo di continuare a valorizzare il proprio lavoro nel settore vinicolo locale.

"Andiamo a iniziare un nuovo anno, un nuovo ciclo, una nuova stagione: un nuovo anno di vino e di vini, in cui faremo del nostro meglio per mantenere integra la nostra vocazione franciacortina e il nostro stile Mosnel". È il post dei primi di gennaio che di fatto inaugura le celebrazioni per i.

