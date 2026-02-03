Francesco Renga in concerto al Gran Teatro Geox
Francesco Renga torna a cantare dal vivo e annuncia il suo nuovo tour. L’artista si esibirà nei principali teatri italiani tra ottobre e novembre 2026, dopo aver partecipato al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”. La notizia circola tra i fan, che aspettano di ascoltare dal vivo le sue canzoni.
In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga annuncia “LIVE TEATRI 2026”, il nuovo tour, prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su Sanremo 2024
Gran Concerto di Capodanno: solisti d'eccezione al Teatro Francesco Cilea
La Città Metropolitana di Reggio Calabria presenta il Gran Concerto di Capodanno al Teatro Francesco Cilea, un appuntamento tradizionale inserito nel calendario di
Lover lo show-tributo to Taylor Swift al Gran teatro Geox di Padova
Lover, lo show-tributo a Taylor Swift al Gran Teatro Geox di Padova, ripropone in modo fedele e dettagliato l’atmosfera del celebre Eras Tour.
Francesco Renga in concerto a #monopoli con #angelo-venti
Ultime notizie su Sanremo 2024
Argomenti discussi: Sanremo, Francesco Renga in gara con Il meglio di me; Francesco Renga in centro a Brescia per il videoclip del brano di Sanremo; Francesco Renga a Sanremo 2026 in gara con Il meglio di me; Le prove di Francesco Renga: I giovani... mi asfaltano. Quando vinsi Sanremo fu stranissimo.
Francesco Renga in concerto al Gran Teatro GeoxFrancesco Renga nasce a Udine il 12 giugno del 1968. Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, con oltre 40 anni di carriera e dopo aver debuttato come frontman di uno dei più influenti ... padovaoggi.it
Il tour di Francesco Renga fa tappa a LegnanoLa nuova tournée lo vedrà protagonista nei principali teatri italiani tra ottobre e novembre del prossimo anno. Prima sarà in gara al Festival di Sanremo ... varesenews.it
#Sanremo2026: Francesco Renga canterà “Il meglio di me”. #Tg1 Francesco Cristino - facebook.com facebook
#Sanremo, Francesco #Renga in gara con “Il meglio di me” x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.