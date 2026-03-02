Francesca Vaccaro a Sanremo 2026 cosa ha indossato la moglie di Carlo Conti per la finale

Durante la finale di Sanremo 2026, Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, ha indossato un completo total black. In quella serata, ha mostrato sicurezza e stile, rimanendo fedele alla sua scelta di abbigliamento. Quando il marito le ha rivolto una battuta su un paio di jeans, lei ha reagito mantenendo il sorriso, dimostrando compostezza di fronte alle parole di Conti.

Francesca Vaccaro in total black nella finale di Sanremo. È stata in quadrata quando il marito Carlo Conti le ha fatto una battuta infelice su un paio di jeans: "Non li comprare". "Senti mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, ecco, il modello che indossava la signorina, ti prego, non lo comprare... semplice gelosia!" Carlo Conti in versione maschio alpha chiede alla moglie Francesca Vaccaro seduta in prima fila di non pren