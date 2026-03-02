Il mister Hiljemak ha tenuto una conferenza stampa di circa quaranta minuti senza rivelare dettagli sulla formazione o sul modulo della squadra. La vigilia della partita rimane avvolta nel mistero, con la scelta tra Semper e Nicolas ancora segreta. La strategia comunicativa dell’allenatore sembra puntare a mantenere tutto sotto silenzio fino al fischio di inizio, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di ulteriori indicazioni.

di Lorenzo Vero Pretattica totale. Questa la nuova strategia comunicativa di mister Hiljemak. L’allenatore in conferenza stampa è rimasto per circa quaranta minuti, senza dare però alcuna indicazione circa la formazione, e anche circa il modulo. In nessun ruolo, neanche per la porta: "Semper o Nicolas? Adrian è rientrato completamente, Nicolas è reduce da due ottime partite. Io ho preso una decisione, la vedrete". Una dichiarazione che, considerando scontato il rientro del croato tra i pali, fa pensare che invece possa essere confermato il brasiliano. Anche per quanto riguarda il modulo si brancola nel buio, seppure venga da pensare che il 3-5-2 del secondo tempo al "Franchi" possa essere riproposto, magari con Loyola, che ha smaltito a pieno il problema alla caviglia, e Marin mezzali ai lati di Aebischer perno centrale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Formazione mistero. La vigilia è top secret: "Semper o Nicolas? Lo vedrete in campo"

