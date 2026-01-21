La Casa Bianca mantiene il massimo riserbo sul progetto del nuovo bunker, alimentando speculazioni e curiosità. Pochi dettagli sono stati resi pubblici, lasciando spazio a interpretazioni e attese. Questa mancanza di informazioni contribuisce a creare un alone di mistero attorno a una delle strutture più protette e segrete degli Stati Uniti.

La Casa Bianca è avvolta da un alone di mistero, quasi più insondabile dei piani di Donald Trump per la Groenlandia, l'Iran e l'Ucraina. Il nuovo enigma trumpiano nasce dai lavori di ricostruzione dell'ala est della residenza presidenziale, demolita lo scorso ottobre, che dovrebbero permettere l'edificazione di una maestosa sala da ballo. E non solo. Associato al progetto edilizio particolarmente caro al tycoon ce n'è infatti però un altro, coperto dal massimo riserbo, che interesserebbe l'area al di sotto della East Wing, la cui esistenza non è stata del tutto confermata. Come riferisce in queste ore la Cnn, ad essere smantellata non è stata infatti solo la parte superficiale dell'ala est, dedicata alle first lady, ma anche ciò che si celava nei suoi sotterranei, e cioè un bunker costruito negli anni Quaranta dall'allora presidente Franklin D. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È top secret": mistero sul progetto del nuovo bunker della Casa Bianca

