Disagio economico e ricchezza una forbice sempre più ampia | le mappe di Genova quartiere per quartiere

Il divario tra ricchezza e disagio economico a Genova si evidenzia nelle diverse realtà dei quartieri. Mentre alcune zone beneficiano di redditi elevati, abitazioni di pregio e servizi esclusivi, altre affrontano difficoltà quotidiane. Questa analisi, quartiere per quartiere, permette di comprendere meglio le disparità che caratterizzano la città, offrendo uno sguardo approfondito sulla distribuzione della ricchezza e le sfide sociali presenti a Genova.

Da una parte la Genova dei “Paperoni”, con un reddito alto, case da sogno e la possibilità di frequentare scuole di élite. Dall'altra le famiglie in situazione di potenziale disagio economico, in cui le vacanze sono un miraggio, aumenta la povertà abitativa, i giovani abbandonano la scuola e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Disagio economico e ricchezza, una forbice sempre più larga: le mappe di Genova, quartiere per quartiereIl divario tra disagio economico e ricchezza si amplia sempre di più a Genova.

Giovani tra abbandono scolastico, Neet e disagio economico: le mappe di Genova quartiere per quartiereL'articolo analizza la situazione dei giovani a Genova, evidenziando le sfide legate all'abbandono scolastico, alla condizione di NEET e alle difficoltà economiche.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Disagio economico e ricchezza, una forbice sempre più larga: le mappe di Genova, quartiere per quartiere; Quando la disuguaglianza erode la democrazia; Italia, il Paese delle fortune invertite: in 15 anni il 91% della ricchezza prodotta è finita ai più facoltosi, alla classe media le briciole; Il 5% delle famiglie d’Italia si prende il 91% della ricchezza del nostro Paese: lo studio Oxfam.

Disagio economico e ricchezza, una forbice sempre più larga: le mappe di Genova, quartiere per quartiereLe statistiche ci restituiscono una Genova a due velocità, con una netta spaccatura tra ponente e levante, in un contesto in cui si allarga sempre di più la forbice iniqua tra ricchezza e povertà: num ... genovatoday.it

Quali sono i quartieri più disagiati nelle grandi cittàL’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha pubblicato per la prima volta dati molto dettagliati che mostrano quali sono le aree delle grandi città italiane con un elevato disagio economico e ... ilpost.it

: Bonus sociale idrico per le famiglie in condizioni di disagio economico. '' Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in condizione di d - facebook.com facebook