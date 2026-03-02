Fiorentina tonfo pesante a Udine | viola sconfitti 3-0 e occasione salvezza buttata
La Fiorentina ha subito una pesante sconfitta a Udine, perdendo 3-0 contro l’Udinese al Bluenergy Stadium. La squadra viola non è riuscita a reagire e ha visto sfumare un’opportunità importante nella lotta per mantenere la categoria. La partita si è conclusa con i friulani in vantaggio e i toscani incapaci di trovare la rete.
La Fiorentina crolla al Bluenergy Stadium, travolta 3-0 da un'Udinese più affamata e concreta, e spreca una ghiotta occasione nella corsa salvezza. Doveva essere la partita del sorpasso, del passo avanti approfittando dei rallentamenti delle dirette concorrenti. È diventata invece una serata.
