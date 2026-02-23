L’anima nerazzurra di Federico Dimarco | Ribaltare il Bodo è un dovere sogniamo Scudetto e Mondiale

Federico Dimarco si impegna a ribaltare il risultato contro il Bodo, spinto dalla determinazione di conquistare il passaggio del turno. La sua presenza in campo diventa fondamentale per l’Inter, che mira a mantenere alte le possibilità di vincere lo scudetto e qualificarsi ai Mondiali. Dimarco dimostra di essere un elemento chiave nella squadra, contribuendo con impegno e passione. La sua performance sarà decisiva per il futuro della squadra.

In un’ Inter che viaggia a ritmi da record, Federico Dimarco si è consacrato come l’architrave tattica ed emotiva della formazione di Christian Chivu. L’esterno milanese, protagonista di una stagione statistica monumentale che lo vede a un passo dal primato storico di assist per un difensore, ha suonato la carica alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt. Dopo il pesante 3-1 subito in Norvegia — match che l’esterno ha vissuto inizialmente dalla panchina — i nerazzurri sono chiamati a una rimonta di nervi e qualità per evitare una clamorosa uscita anticipata dall’Europa che conta. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Inter-Bodo, Chivu: “Possiamo ribaltare il risultato. Abbiamo dovere non obbligo di vincere”Cristian Chivu afferma che l’Inter può ribaltare il risultato contro il BodøGlimt, in vista della partita decisiva di stasera.

Speranza nerazzurra. Dal Liverpool al Lione. L’Inter guarda alla storia per ribaltare il BodoL’Inter ha deciso di puntare sulla propria storia per cercare di recuperare contro il Bodo.

