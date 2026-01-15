Non tutti i cibi vegetali fanno bene al cuore ecco perché

Non tutti i cibi vegetali sono ugualmente benefici per il cuore. Pur prediligendo alimenti di origine vegetale, è importante scegliere con attenzione, poiché alcuni possono influire negativamente sulla salute cardiovascolare. Un consumo equilibrato e consapevole rimane fondamentale per mantenere un cuore in buona salute, evitando eccessi e preferendo alimenti ricchi di nutrienti utili.

(Adnkronos) – Una dieta a base vegetale non è una garanzia per il cuore. E' noto che la carne rossa, consumata in eccesso, può produrre effetti dannosi per la salute e aumentare i rischi di patologie cardiovascolari. E' meno diffusa, però, la consapevolezza delle conseguenze legate ad un regime alimentare che comprenda prodotti vegetali ultraprocessati:

