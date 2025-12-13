Wuthering Waves 3.0 | tutte le novità dell’aggiornamento We Who See the Stars

Kuro Games ha annunciato ufficialmente Wuthering Waves 3.0, intitolato We Who See the Stars, in uscita il 25 dicembre. Questo aggiornamento gratuito per l’action RPG open world introduce numerose novità, arricchendo l’esperienza di gioco con nuove funzionalità e contenuti. Un evento atteso dai fan che promette di rivoluzionare l’universo di Wuthering Waves.

Kuro Games ha svelato in modo ufficiale la Versione 3.0 di Wuthering Waves, un aggiornamento di grande portata che arriverà il 25 dicembre come update gratuito per l’action RPG open world free to play. Intitolata We Who See the Stars, questa nuova versione rappresenta un punto di svolta per il gioco, grazie a un’espansione narrativa significativa, nuove aree da esplorare, Resonators inediti, una lunga lista di eventi stagionali e numerosi miglioramenti tecnici e strutturali pensati per tutte le piattaforme. La componente narrativa viene ampliata con l’arrivo di due nuovi capitoli della storia principale, che proseguono direttamente gli eventi precedenti e approfondiscono l’universo di Solaris-3. Gamerbrain.net

