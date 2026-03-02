Everton-Burnley martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici I Toffees vorrebbero tornare a vincere in casa

Martedì 3 marzo 2026 alle 20:30 si gioca la partita tra Everton e Burnley. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote per il match. Gli Toffees cercano di tornare a vincere in casa dopo aver battuto il Newcastle, mentre il sesto posto del Chelsea, appena sconfitto dall’Arsenal, si trova a cinque punti di distanza. La posizione dell’Everton in classifica è ora più vicina alle coppe europee.

Dopo la vittoria sul campo del Newcastle, la candidatura dell'Everton a un posto nelle prossime coppe europee si è fatta più forte visto che il 7° posto dista solo tre punti e il sesto, occupato da un Chelsea battuto all'Emirates, cinque. Dopo due sconfitte casalinghe, contro Bournemouth e Man United, i Toffees si sono dunque.