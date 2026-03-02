Everton-Burnley martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Martedì 3 marzo 2026 alle 20:30 si svolgerà la partita tra Everton e Burnley. Dopo la vittoria contro il Newcastle, l’Everton si trova a tre punti dal settimo posto e a cinque dal sesto, occupato dal Chelsea, che ha battuto l’Arsenal all’Emirates. Le formazioni e le quote sono state annunciate, e i pronostici sono già in circolazione.

Dopo la vittoria sul campo del Newcastle, la candidatura dell'Everton a un posto nelle prossime coppe europee si è fatta più forte visto che il 7° posto dista solo tre punti e il sesto, occupato da un Chelsea battuto all'Emirates, cinque. Dopo due sconfitte casalinghe, contro Bournemouth e Man United, i Toffees si sono dunque.