Everson calcia un rigore con il rosario in mano | clamoroso errore dell'arbitro e VAR muto
Durante una partita di calcio, il portiere dell'Atlético Mineiro ha calciato un rigore stringendo un rosario in mano, segnando il gol decisivo. L'arbitro ha convalidato il risultato senza consultare il VAR, nonostante il regolamento IFAB vieti l'uso di oggetti simili durante le esecuzioni. La scena ha suscitato clamore tra i presenti e sui social.
Everson, portiere dell'Atlético Mineiro, segna il rigore decisivo stringendo un rosario in mano. L'arbitro convalida, ma il regolamento IFAB lo vieta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Simeone tocca il pallone di mano in Torino-Cremonese: perché l’arbitro non dà rigore e il VAR non intervieneIl mani di Simeone nel recupero di Torino-Cremonese scatena le proteste della Cremonese, ma per arbitro e VAR non è rigore.
L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”L'ex arbitro Graziano Cesari boccia la decisione presa in Atalanta-Juventus di Coppa Italia dopo il rigore assegnato alla Dea per fallo di mano di...