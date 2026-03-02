Everson calcia un rigore con il rosario in mano | clamoroso errore dell'arbitro e VAR muto

Durante una partita di calcio, il portiere dell'Atlético Mineiro ha calciato un rigore stringendo un rosario in mano, segnando il gol decisivo. L'arbitro ha convalidato il risultato senza consultare il VAR, nonostante il regolamento IFAB vieti l'uso di oggetti simili durante le esecuzioni. La scena ha suscitato clamore tra i presenti e sui social.