Escursionismo in Aspromonte come riscatto sociale | focus con Alfonso Picone Chiodo

Martedì 3 marzo alle ore 21, presso la sede del Cai di Reggio Calabria in via Sbarre Superiori 61C, si terrà una conferenza con Alfonso Picone Chiodo dedicata all’escursionismo in Aspromonte. L’evento si concentrerà sulla nascita e l’evoluzione di questa attività come forma di riscatto sociale nella zona. La serata offrirà un approfondimento su come l’escursionismo si sia sviluppato nel tempo in questa regione.

"Nascita ed evoluzione dell'escursionismo in Aspromonte come riscatto sociale".Si terrà martedì 3 marzo alle ore 21 presso la sede del Cai di Reggio Calabria in via Sbarre Superiori 61C la conferenza tenuta da Alfonso Picone Chiodo. Il relatore racconterà della lotta di liberazione dell’Aspromonte. Potrà sembrare eccessiva tale definizione, ma è stata proprio una vera e propria rinascita quella avvenuta dopo gli anni bui dei sequestri. Accanto all'impegno dello Stato, è stata fondamentale la volontà di riappropriarsi pacificamente dell’Aspromonte attraverso l’escursionismo. Alfonso Picone Chiodo, agronomo presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria, è stato tra i primi nel meridione d'Italia a occuparsi di escursionismo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Francesca Pascale: “Paola Turci è stata un ‘chiodo schiaccia chiodo’ “

Focus Salute – Tumore al seno, l’impatto su maternità e ruolo socialeTumore al seno: un impatto profondo sulla maternità e il ruolo sociale Un’indagine approfondita sull’impatto del tumore al seno sulla vita delle...