Francesca Pascale | Paola Turci è stata un ‘chiodo schiaccia chiodo’

Francesca Pascale ha recentemente commentato la sua relazione passata con Paola Turci, prendendo le distanze dai ricordi condivisi. Nel corso dell’intervista, ha anche espresso il suo apprezzamento per Silvio Berlusconi, sebbene abbia confessato di essere rimasta sorpresa dalla sua unione con Marta Fascina. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo sulla sua esperienza personale e sui rapporti interni, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Francesca Pascale è tornata a parlare della storia con Paola Turci, prendendone le distanze. Non sono mancate le lodi a Silvio Berlusconi sebbene abbia rivelato di essere rimasta sconcertata dalla sua unione con Marta Fascina.

