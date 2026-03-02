Entrata a pagamento nel Grattacielo Pd | Misura vessatoria non può vigilare la polizia locale?

Una nuova disposizione prevede l’ingresso a pagamento di 30 euro per un massimo di 45 minuti nel Grattacielo, per chi deve recuperare i propri beni. Il Partito Democratico ha commentato la misura definendola vessatoria, chiedendo se la polizia locale possa effettivamente vigilare sull’applicazione di questa regola. La questione ha suscitato reazioni tra cittadini e rappresentanti politici.

L'accesso, a pagamento (30 euro per massimo 45 minuti), al Grattacielo per recuperare i propri beni fa discutere. A chiedere lumi sulla vicenda è il Partito Democratico che reputa la misura "palesemente vessatoria verso chi si trova in condizione di emergenza economica e abitativa e in contrasto.