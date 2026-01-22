Indennità per i servizi di ordine pubblico nessun pagamento ancora per la polizia locale

L’indennità per i servizi di ordine pubblico svolti negli ultimi anni, in particolare durante l’emergenza Covid-19, presenta ancora alcune criticità legate ai pagamenti. In alcuni casi, la polizia locale non ha ancora ricevuto le somme dovute per il lavoro svolto, evidenziando la necessità di chiarimenti e interventi per regolarizzare la situazione e garantire il riconoscimento economico ai professionisti coinvolti.

Mancato pagamento dell’indennità legata ai servizi di ordine pubblico, svolti negli ultimi anni e, in particolare, a partire dal periodo emergenziale Covid-19. E' quanto rende noto la Cisl Fp che ha ricevuto diverse segnalazioni dagli agenti della polizia locale di Latina. "Parliamo di attività.🔗 Leggi su Latinatoday.it Polizia stradale, il Siulp: "Mancato pagamento delle indennità autostradali da 18 mesi"La segreteria provinciale del Siulp Forlì-Cesena segnala il mancato pagamento delle indennità autostradali da oltre 18 mesi ai membri della Polizia Stradale di Forlì, che svolgono un ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza sulle tratte autostradali. Il Cga dà torto al ministero, nessun recupero delle indennità per la polizia penitenziariaIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Ministero della Giustizia, confermando la sentenza del Tar che aveva annullato i provvedimenti di recupero delle indennità per la polizia penitenziaria in Sicilia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Giochi Olimpici 2026 - Trattamento economico - Indennità di OP - Compenso per lavoro straordinario; COISP Olimpiadi Cortina 2026: indennità e straordinari COISP; Lavoratori spettacolo, indennità discontinuità 2026: domande al via da oggi su sito Inps; Lavoratori dello spettacolo, indennità di discontinuità: domanda entro il 30 aprile. Indennità per i servizi di ordine pubblico, nessun pagamento ancora per la polizia localeMancato pagamento dell’indennità legata ai servizi di ordine pubblico, svolti negli ultimi anni e, in particolare, a partire dal periodo emergenziale Covid-19. E' quanto rende noto la Cisl Fp che ha r ... latinatoday.it Lavoratori dello spettacolo: al via le domande per l’indennità di discontinuitàCon Messaggio n. 154 del 16 gennaio l'Inps ha informato dell'attivazione del servizio per presentare domanda di indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS) relativa al 2025. L' ... ateneoweb.com Il Centro Servizi Ma.Vi. di @oscar mazzarini si occupa di assistenza CAF e patronato. Tanti servizi fiscali a disposizione con la professionalità di sempre: ISEE, 730, Unico, RED, pensioni, domande di invalidità, indennità di disoccupazione Naspi, assegni fa - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.