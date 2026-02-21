Il geologo dei disastri d’Italia | ecco perché le tragedie non ci insegnano nulla

Alfonso Bellini, 88 anni di Genova, ha passato più di cinque decenni studiando i disastri naturali che colpiscono l’Italia. La sua lunga esperienza come consulente giudiziario gli permette di osservare come le tragedie si ripetano senza che le lezioni vengano apprese. Ricorda casi di alluvioni e frane che si sono ripetuti nel tempo, spesso per mancanza di interventi concreti. La sua analisi mette in evidenza come le comunità continuino a rischiare senza prevenire.

Genova, 21 febbraio 2026 – Alfonso Bellini, 88 anni, genovese, geologo da oltre 50, ha attraversato la storia dei disastri d’Italia da consulente giudiziario. “Del nostro territorio conosciamo tutto, siamo tra i più avanzati in Europa. Però abbiamo questo difetto, non sappiamo intervenire con la prevenzione. Quando c’è una frana aspettiamo che venga giù”. Prevenire, verbo molto evocato nei tribunali, ai processi per le stragi. Su Rigopiano la Cassazione ha ribadito: era possibile e anche dovuto. Perché non si realizza mai? “La nostra Protezione civile è mirata ai soccorsi, diventiamo tutti eroi come è successo a Genova con gli angeli del fango.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Frana in Sicilia, il geologo Mario Tozzi: «Altre Niscemi in Italia sono certezza, ecco le città a rischio. Il cambiamento climatico accelera i disastri»Una frana ha messo in allarme Niscemi, in Sicilia, dove il rischio di perdere l’intera città diventa sempre più concreto.

Leggi anche: Dalle memorie dell'Olocausto alla vita dei rivoluzionari del teatro, le sue tavole ci insegnano che il fumetto può essere uno strumento potentissimo di memoria

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.