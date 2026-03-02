Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 | Con mio marito abbiamo la regola degli 8 giorni

Elettra Lamborghini partecipa a Sanremo 2026 con il brano “Voilà” e rivela di avere con suo marito una regola degli otto giorni, senza entrare in dettagli. La cantante parla anche della sua relazione con Afrojack e di maternità, aggiungendo che ci sono più aspetti della loro vita di coppia di quanto si possa pensare. La sua presenza sul palco si accompagna a queste dichiarazioni.

Altro che patto "hot". La "regola degli 8 giorni" di Elettra Lamborghini, svelata durante il Festival di Sanremo 2026, è una promessa romantica che parla di presenza e quotidianità. In gara tra i Big con il brano Voilà, la cantante ha raccontato in un'intervista a Grazia l'accordo che la lega al marito Afrojack: non restare separati per più di otto giorni.

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini: “Mio marito è qui ma non ho voglia di bombare altrimenti non canto più” | VIDEOTra le protagoniste del Festival di Sanremo 2026 c’è senza dubbio Elettra Lamborghini, che continua a regalare momenti esilaranti sia dentro che...

Sanremo 2026: la classifica degli artisti più influenti. Fedez domina Instagram con Elettra LamborghiniAnalisi dei big in gara a Sanremo 2026 tra follower, engagement e potenziali guadagni: ecco chi vince la sfida economica… Analisi dei big in gara a...

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 con Voilà: il testo della canzone

Elettra Lamborghini arrabbiatissima dietro le quinte di Sanremo 2026: perché minacciava di non cantareElettra Lamborghini minaccia di non esibirsi a Sanremo 2026 per un problema con le ballerine: il retroscena shock. rds.it

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini show a Domenica In: la cantante è incontenibileElettra Lamborghini non ha vinto il Festival di Sanremo con Voilà , ma è sicuramente la vincitrice spirituale di questa edizione della kermesse musicale italiana con la sua incontenibile esuberanza ... comingsoon.it

