Sanremo 2026 Elettra Lamborghini | Mio marito è qui ma non ho voglia di bombare altrimenti non canto più | VIDEO

Tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2026 c’è senza dubbio Elettra Lamborghini, che continua a regalare momenti esilaranti sia dentro che fuori dall’Ariston. Dopo essersi lamentata dei “festini bilaterali” che non le hanno permesso di dormire, la cantante si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni piccanti durante l’intervista a Rai Radio 2 avvenuta dopo la sua esibizione nella seconda serata della kermesse musicale. Ospite della trasmissione radiofonica condotta da Ema Stokholma e Gino Castaldo, Elettra Lamborghini ha rivelato che il marito, Afrojack, è a Sanremo ma che lei non ha voglia di “bombare. Sono troppo stanca, se mi spompa domani poi non canto più”. 🔗 Leggi su Tpi.it

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: «Soffro le critiche, ma Voilà sarà un successo. Ho paura che mio figlio, se lo avrò, soffrirà. Il mio corpo? Con la psicologia ho imparato a piacermi»Senta, chi è Elettra Lamborghini? Quant’è davvero «spensierata» e «allegra» come dice? «Tanto, ma non tutta, ovviamente.

Sanremo 2026: Elettra Lamborghini brilla a Sanremo. E una ricerca rivela che è lei la più desiderata dagli italianiE Voilà, Elettra Lamborghini è di nuovo all'Ariston dopo averlo calcato lo scorso anno come co-conduttrice per una sera e nel 2020 come concorrente. Anche questa volta gli occhi sono tutti per lei. Pe ... vanityfair.it

Elettra Lamborghini, che per il palco di Sanremo 2026 si è preparata con tapis roulant, aerosol e alimentazione consapevoleNon solo corsa, prove e vocal coach: la preparazione passa anche dall'idratazione per la gola e la pulizia delle vie aeree con aerosol e diffusore (che Elettra si è portata anche a Sanremo) ... vanityfair.it

La dovete finire. ” È stato questo l’avvertimento scherzoso lanciato da Elettra Lamborghini direttamente a Laura Pausini dopo la sua seconda performance all’Ariston. Appena scesa dal palco, la cantante è tornata sull’argomento che l’ha tenuta sveglia: la notte - facebook.com facebook

