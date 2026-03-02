Elena e Lorenzo sono rimasti bloccati a Dubai mentre si verificano esplosioni frequenti e colpi di missile nelle vicinanze. Raccontano di non poter lasciare il luogo e di essere circondati da continui scoppi, che si ripetono circa ogni ora. Le loro testimonianze indicano un clima di forte tensione, con il suono delle esplosioni che si fa sempre più presente nella zona.

Bologna, 2 marzo 2026 – "Sono le esplosioni a far paura, la cosa più impressionante, più spaventosa sono i botti, uno ogni ora, più o meno. L'altra sera (sabato) sono arrivati gli avvisi di restare in casa. Siamo qui, in trappola, ma cerchiamo di non pensarci e di andare avanti". In quel pezzetto di cielo ritagliato dalla finestra di casa loro, dalle parti di Greens, vicino a Dubai Marina, Elena Mariani, avvocato bolognese, e il compagno Lorenzo Dini vedono arrivare missili, cadere detriti, vedono persone che escono in strada e gridano. È la nuova realtà, da quando Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare l'Iran, che ha risposto a sua...

Elena e Lorenzo in trappola a Dubai: "Missili ed esplosioni, ma non possiamo fuggire"

Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai, fiamme a Palm Jumeirah e feriti: le testimonianze degli italiani“Ho sentito un’esplosione, ho avuto paura e le mie amiche hanno provato a tranquillizzarmi”.

Amici 25, classifiche impietose: Caterina crolla, il gelo con Elena e il paragone con LorenzoIl daytime di Amici appena andato in onda dimostra ancora una volta quanto il serale non sia solo un traguardo artistico, ma un confine emotivo capace di mettere a nudo fragilità, rivalità e ... ilmattino.it

Questa è la classifica della gara di canto: primo posto per Elena che potrà presentarsi di fronte ai prof di canto per l'esame di ammissione al Serale! #Amici25 x.com