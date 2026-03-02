Educati all’eleganza Essere Giorgio Armani senza alzare la voce

In questi giorni a Milano, quattro collezioni hanno trasformato il concetto di “urbano” in un modo di essere, non solo come ambiente, ma come stile di vita. La parola “urbano” assume così un doppio significato, rappresentando sia il senso di cittadino che di educazione. La moda si fa portavoce di questa interpretazione, rendendo l’eleganza una forma di comunicazione silenziosa e raffinata.

Mancinelli “Urbano“ è una parola con doppio significato: significa “cittadino”, ma anche “educato”. A Milano, in questi giorni interessanti e complessi, quattro collezioni l’hanno trasformata in un atteggiamento: non la città come sfondo, ma la città come grammatica. Italo Calvino, ne Le città invisibili, lo inchioda con una frase: "D’una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda". La domanda, oggi, è questa: come si resta moderni senza diventare rumorosi, come si resta eleganti senza irrigidirsi, come si resta civili senza spegnersi? Silvana Armani risponde per Giorgio Armani con la delicatezza di una decisione irreversibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Giorgio Armani, l'Autunno-inverno 2026/27 racconta un'eleganza che cambia pelle senza perdere la propria voce (anzi, con la voce di Mina)

