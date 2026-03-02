durante la milano fashion week 2026 2027 le top model hanno alternato look street impeccabili e outfit studiati per eventi

Durante la Milano Fashion Week 2026-2027, le top model hanno sfoggiato una varietà di look, alternando outfit streetwear curati nei dettagli a abiti eleganti pensati per le sfilate e gli eventi serali. Le modelle hanno camminato sulla passerella indossando capi di tendenza, dimostrando una capacità di adattarsi a stili diversi senza soluzione di continuità. La manifestazione ha visto protagonisti numerosi outfit, scelti con attenzione per ogni occasione.

dimostrando come stile urbano e glamour serale possano convivere con naturalezza. A Milano, Kendall Jenner ha messo in scena outfit coerenti e raffinati: il 24 febbraio ha scelto un total look The Row composto da gonna lunga svasata, dolcevita, maxi borsa e scarpe di Phoebe Philo. Il giorno seguente, pantaloni bianchi e maglione The Row sono stati abbinati a trench Burberry, ancora con calzature Philo e borsa della maison newyorkese. Per la sfilata di Emporio Armani del 26 febbraio, la modella ha scelto un tubino essenziale, abbinato a uno scialle morbido appoggiato sulle spalle e sandali con tacco. 🔗 Leggi su Amica.it

Real Fashionistas Spotted at Milan Fashion Week 2026

