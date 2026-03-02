Drone iraniano colpisce base britannica a Cipro la guerra tocca l’Europa e Trump e Starmer sono ai ferri corti

Nella notte tra sabato e domenica, un drone di fabbricazione iraniana ha colpito la pista della base aerea britannica di Akrotiri, situata nel sud di Cipro. La notizia conferma come i conflitti in Medio Oriente abbiano raggiunto anche l’Europa, coinvolgendo direttamente una delle installazioni militari britanniche sull’isola. La situazione si sta rapidamente evolvendo e resta da capire l’eventuale impatto sulla stabilità regionale.

La guerra in Medio Oriente compie un salto geografico e simbolico: nella notte tra sabato e domenica un drone di fabbricazione iraniana ha colpito la pista della base aerea britannica di Akrotiri, nel sud di Cipro. Si tratta di una delle principali installazioni militari del Regno Unito nel Mediterraneo orientale. L’impatto ha provocato danni materiali limitati e non si registrano vittime, ma il significato politico e strategico dell’episodio è molto più ampio. Il ministero della Difesa britannico ha confermato che il velivolo senza pilota, identificato come appartenente alla serie Shahed, è riuscito a raggiungere l’area operativa della Royal Air Force Station prima di essere neutralizzato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Le ostilità in Medio Oriente sono ufficialmente entrate nel loro terzo giorno lunedì, con Stati Uniti e Israele che continuano a colpire l'Iran.

