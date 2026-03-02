DISREGARD RELEASE | Watermill Group
Un comunicato diffuso tramite PR Newswire annunciava che Watermill Group aveva completato la vendita di Cooper Turner Beck a Waterland Private Equity. Tuttavia, Watermill Group ha poi chiesto ai giornalisti e ai lettori di ignorare quella comunicazione. La nota è stata pubblicata il 2 marzo 2026. Nessun dettaglio aggiuntivo riguardo all'operazione viene fornito nel messaggio.
- We are advised by Watermill Group that journalists and other readers should disregard the news release, Watermill Group Completes Sale of Cooper Turner Beck (CTB) to Waterland Private Equity, issued 02-Mar-2026 over PR Newswire. Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Venezuela opposition members freed in prisoner releaseJan 8 (Reuters) - Two leading members of Venezuela’s political opposition were freed in a prisoner release on Thursday, according to local rights...
Lostatobrado: il release party di "Ahimè"Sabato 24 gennaio al Locomotiv Club di Bologna LOSTATOBRADO presenta per la prima volta dal vivo Ahimè, il nuovo album uscito il 12 dicembre per...