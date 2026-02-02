Luce e memoria | il racconto visivo di Ispira Grassivaro tra arte digitale e paesaggi immaginari

A Bologna, i muri della Centrale Re-Use With Love si sono trasformati in una grande tela. Un’installazione di arte digitale porta immagini che parlano di corpo, consumo e memoria. La città si anima di un racconto visivo che cattura l’attenzione di chi passa. La scena si apre come un teatro all’aperto, con immagini che sembrano muoversi e parlare direttamente ai cittadini. È un modo diverso di guardare lo spazio urbano, che invita a riflettere senza parole.

Un'installazione visiva dirompente si affaccia sul paesaggio urbano di Bologna, trasformando i muri della Centrale Re-Use With Love in un palcoscenico di immagini che parlano di corpo, consumo e memoria. Dal 5 al 8 febbraio 2026, la città ospita *Eccesso di Stagione*, un videomapping realizzato da Marco Grassivaro per conto di Ispira Creative Company, con il patrocinio del Ministero della Cultura. L'evento, parte del programma ART CITY Bologna 2026 e della rassegna *L'arte che aiuta* promossa da Re-Use With Love, si svolge nel cuore del quartiere di Porta Castiglione, all'indirizzo Viale Giovanni Gozzadini, 10, dove l'architettura industriale del passato diventa tela per un racconto contemporaneo.

