Rigore assegnato all' Udinese | tutti i casi controversi di Udinese-Fiorentina

Durante la partita tra Udinese e Fiorentina, è stato assegnato un rigore all'Udinese. La gara ha visto diverse decisioni controverse, con momenti chiave rivisti dalla moviola. L’arbitro ha mantenuto un andamento di gara lineare, e alla fine il risultato è stato deciso dalla precisione delle decisioni prese sul campo.

La sfida tra udinese e fiorentina ha proposto una moviola dense di momenti decisivi e una gestione di gara lineare, con un esito che ha premiato la precisione difensiva e l'efficacia offensiva. la partita, valida per la 27ª giornata della serie a 202526, è stata caratterizzata da interventi chiari, cartellini corretti e una continuità arbitrale che non ha richiesto interventi del var. Al 10' l'Udinese va in vantaggio grazie a un'azione su corner batuto da Zaniolo, con Kabasele che anticipa tutti e insacca di testa per lo 1-0. rete regolare e nessun dubbio per il direttore di gara. al 18' e al 27' la Fiorentina spreca due buone occasioni guidate da Mandragora.