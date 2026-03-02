Dieta vegana o vegetariana fin da bambini influisce sui processi di crescita? Lo studio su quasi 1,2 milioni di bambini

Un recente studio pubblicato su JAMA Network Open analizza l’effetto di una dieta vegana o vegetariana sulla crescita di quasi 1,2 milioni di bambini. La ricerca, condotta da ricercatori della Ben-Gurion, si concentra sui processi di sviluppo infantile in relazione alle scelte alimentari adottate fin dalla tenera età. I risultati forniscono dati chiari sui parametri di crescita in diverse fasce di età.

Un nuovo studio, pubblicato su JAMA Network Open e guidato da ricercatori della Ben-Gurion University of the Negev (BGU) in collaborazione con la Divisione Nutrizione del Ministero della Salute israeliano, ha acceso i riflettori su una questione finora molto dibattuta: una dieta vegetariana o vegana può sostenere la crescita fisiologica nei primi due anni di vita dei bambini?

