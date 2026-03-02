Depositata la nuova consulenza sul pc di Stasi | La verità su Chiara e la tesi di Alberto

I legali di Alberto Stasi hanno depositato in procura a Pavia una consulenza relativa al computer utilizzato dall'indagato nell'estate del 2007, l'epoca in cui Chiara Poggi fu uccisa. La documentazione include i risultati di un'analisi tecnica che riguarda i file e le attività digitali presenti sul dispositivo. Questo deposito si inserisce nelle indagini in corso senza anticipare eventuali sviluppi o conclusioni.

"Ora della morte di Chiara non attendibile". Il professore smonta ogni certezza I legali di Alberto Stasi hanno depositato in procura a Pavia l’esito di una consulenza sul pc in uso all’assistito nell’estate del 2007, quando Chiara Poggi venne uccisa. Lo annuncia in un post su X il giornalista e reporter di La7 Carmelo Schininà, confermando le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore. Dalla consulenza emergerebbe, in estrema sintesi, che la 26enne lavorò alle tesi di laurea del fidanzato la sera del 12 agosto 2007, a poche ore dal delitto, e non effettuò alcun accesso alla cartella “Militare”, contenente materiale pornografico. Inoltre, quando Stasi rientrò nella villetta di via Pascoli, dopo aver messo al sicuro il cane Yura dall’arrivo imminente di un temporale, riprese il lavoro di stesura dell’elaborato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Garlasco, Andrea Sempio e i video intimi di Chiara Poggi: la cartella ?Militare? sul pc di Alberto Stasi. La verità nei nuovi softwareAndrea Sempio non ha mai visto i filmati che ritraggono insieme, in atteggiamenti intimi, Chiara Poggi e l’allora fidanzato Alberto Stasi.

Garlasco, nuova testimonianza sulla tesi di Stasi riapre i dubbiNuova consulenza informatica riapre il nodo tesi nel delitto di Garlasco Una nuova consulenza informatica, depositata in Procura a Pavia, riaccende il ... assodigitale.it

Chiara Poggi, Cattaneo deposita la consulenza sul delitto di Garlasco: al centro l’arma e l’ora della morteL'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha depositato la relazione relativa alla morte di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007 ... fanpage.it

