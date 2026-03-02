Delitto irrisolto del sindaco fratelli rompono il silenzio dopo 18 anni | Troppe contraddizioni la verità non può essere archiviata

Dopo diciotto anni dall’omicidio del sindaco di Cervino, i fratelli della vittima hanno deciso di rompere il silenzio, criticando l’assenza di risposte definitive e denunciando le contraddizioni emerse nel corso delle indagini. In una dichiarazione pubblica, affermano che il caso è ancora irrisolto e che il silenzio delle autorità sembra essere accompagnato da indifferenza.