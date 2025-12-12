Gianluca Bertoni il giallo del ragazzo nel lago e un omicidio irrisolto da 35 anni | Sì la verità era davvero a un passo

Trentacinque anni dopo, il mistero avvolge ancora l'omicidio di un ragazzo nel lago di Sesto Calende. Gianluca Bertoni rivela come la verità fosse vicina, ma ancora nascosta. Un caso irrisolto che continua a interrogarci, mantenendo vivo il ricordo di un delitto che ha segnato la comunità locale.

Sesto Calende (Varese), 12 dicembre 2025 – Una villetta chiara alla periferia di Sesto Calende. Un piccolo spazio per le auto. Un parchetto con i giochi. Sabrina Costa si mostra per qualche attimo prima di congedarsi con un "Non ho niente da dire" e scomparire dall'ingresso. A 54 anni non appare molto diversa dalle foto apparse sui giornali con la notizia che la "superteste" aveva ritrattato. Il corpo riafforato dal lago . Superteste? Nella storia rimasta senza epilogo né giustizia dell'omicidio di Gianluca Bertoni la sua rimane una figura da decifrare. Sabrina Costa si fa avanti la prima settimana di giugno del 1991.

Chi ha ucciso Gianluca Bertoni?

Diverse indagini, molti sospetti, la mala, un Dna senza un nome. Ma soprattutto un delitto rimasto impunito. Gianluca aveva 22 anni ed era figlio unico. Il dolore di una madre e di un padre oggi ottantenni non si è mai sopito - facebook.com Vai su Facebook

