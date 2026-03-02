Debutto coi fiocchi per Avis go l' unità mobile che permette di donare vicino a casa

Alla sua prima uscita, il mezzo ha fatto tappa a Russi dove ha registrato 16 accessi. L'unità mobile prosegue poi in altri comuni del Ravennate tra cui Brisighella dove sarà attiva mercoledì 11 marzo La solidarietà dei volontari Avis si fa "a domicilio". Lunedì, in piazza Gramsci a Russi, si è svolta la prima giornata di raccolta di “Avis Go”, la nuova unità mobile di Avis provinciale Ravenna, che per la prima volta in Emilia-Romagna porta la donazione direttamente nel cuore delle comunità. Il debutto, fin dalle prime ore del mattino ha visto l’arrivo di tanti donatori e tante donatrici pronti a salire a bordo del nuovo mezzo. “Un... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

