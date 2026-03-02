Danneggia motorini e viene punito | indagini in corso a Sant’Eustacchio

A Sant’Eustacchio sono in corso indagini dopo un episodio di danneggiamento di motorini. La lite tra le persone coinvolte si è verificata negli ultimi giorni e i dettagli ancora non sono del tutto chiari. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e prove per capire cosa sia successo. La situazione si inserisce in una serie di episodi violenti registrati nel comune negli ultimi tre giorni.

Una lite i cui contorni restano ancora da chiarire che si aggiunge all’elenco di aggressioni registrate nel comune capoluogo negli ultimi tre giorni. A differenza dei precedenti episodi però questa volta non c’entrano scontri tra giovani ma pare che invece ci sia un alterco tra due persone. L’episodio è avvenuto in mattina nel quartiere di Sant’Eustacchio e ha coinvolto due persone entrambi residenti della stessa zona. Pare che uno dei due già noto per essere assuntore di sostanze stupefacenti, forse sotto effetto di droga, abbia iniziato a danneggiare dei veicoli parcheggiati ed anche dei bidoni per i rifiuti spaventando delle persone presenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Danneggia motorini e viene punito: indagini in corso a Sant’Eustacchio Napoli, Teatro Sannazaro in fiamme: rogo danneggia la cupola, indagini in corso e quartiere in allerta.Napoli in Lutto: le Fiamme Devastano la Cupola del Teatro Sannazaro Una notte di paura ha avvolto Napoli, con un incendio che ha gravemente... Metro Jonio: colpisce addetto della stazione con un cartello e danneggia i motoriniA creare il panico un cittadino straniero, in palese stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol.