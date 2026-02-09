Metro Jonio | colpisce addetto della stazione con un cartello e danneggia i motorini

Domenica mattina alla fermata Jonio della metro, un uomo ha aggredito un addetto di stazione, colpendolo con un cartello. Poi si è scagliato contro alcuni motorini parcheggiati fuori dalla stazione. La scena ha creato scompiglio tra i pendolari, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per fermare l’uomo e riportare la calma.

A creare il panico un cittadino straniero, in palese stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol. L'uomo ha aggredito alle spalle un operatore di stazione in servizio in uno dei gabbiotti della stazione Jonio, colpendolo ripetutamente con un cartello stradale in plastica. Successivamente, l'uomo si è spostato all'esterno dello scalo dove ha danneggiato uno scooter in sosta, scaraventandolo a terra.

