Fallout 2 | Walton Goggins e Justin Theroux fra glitch UFO e le stranezze del loro amico Sam Rockwell

In occasione dell’uscita di Fallout 2, abbiamo intervistato Walton Goggins e Justin Theroux, protagonisti del nuovo capitolo. Tra glitch, UFO e stranezze del loro amico Sam Rockwell, i due attori hanno condiviso aneddoti e curiosità sul film, offrendo uno sguardo originale e inatteso dietro le quinte di questa avventura cinematografica.

Con l'arrivo di Fallout 2 abbiamo intervistato il co-protagonista Walton Goggins e la new entry Justin Theroux per una chiacchierata davvero fuori dagli schemi. Su Prime Video dal 17 dicembre. Stile, bravura, charme, schiettezza e simpatia. Chi vi sta parlando in questo momento potrebbe essere un po' di parte per via della personale ammirazione nutrita, ma chiacchierare con due attori come Walton Goggins e Justin Theroux significa constatare, molto agevolmente, queste loro qualità. Complice l'arrivo su Prime Video della stagione 2 di Fallout, Movieplayer è stato invitato da Amazon al junket virtuale dell'attessima produzione basata sulla ben nota IP di Bethesda.

