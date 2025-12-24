Non ho mai parlato lo faccio Bianca Guaccero la confessione su Giovanni Pernice

Dopo l’esperienza televisiva che l’ha riportata al centro della scena del sabato sera, Bianca Guaccero ha scelto una linea precisa: poche parole, nessuna esposizione forzata e una discrezione quasi ostinata sulla propria vita privata. Eppure, proprio quella parentesi vissuta sotto i riflettori di Ballando con le Stelle ha segnato per lei un cambiamento profondo. Sulla pista da ballo, tra prove serrate e coreografie da perfezionare, la conduttrice e attrice di Bitonto ha incontrato l’uomo che avrebbe trasformato quell’avventura in qualcosa di molto più personale. All’inizio sembrava solo l’alchimia televisiva che spesso nasce tra concorrenti e maestri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Finora non ho mai parlato, oggi voglio farlo”. Bianca Guaccero rompe il silenzio su Giovanni Pernice e Ballando - Un labiale catturato in diretta, una frase che fa battere forte il cuore e un futuro che sembra prendere forma sotto gli occhi del pubblico ... msn.com