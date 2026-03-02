Da Zendaya e Leclerc perché sempre più star si sposano in segreto?

Nel weekend, un campione di Formula 1 ha sposato Alexandra Saint Mleux a Monaco, mentre uno stilista ha celebrato il proprio matrimonio in privato. Zendaya e Leclerc sono tra le star che scelgono di unire le proprie vite in segreto, evitando i riflettori. Questi eventi mostrano come sempre più celebrità preferiscano matrimoni riservati, lontano dall’attenzione pubblica e dai media.

C'erano una volta i matrimoni delle celeb con paparazzi ad ogni angolo, copertura mediatica concordata in anticipo e inviti allargati a tutto il jet set del momento: per una cerimonia da copertina. Oggi, tutto al contrario, le personalità pubbliche, dal mondo dello sport a quello del cinema, sembrano decisi a mantenere un altissimo livello di privacy, optando per cerimonie intime e di basso profilo. Uno su tutti? Il 28 febbraio, Charles Leclerc è segretamente convolato a nozze con l'influencer e storica dell'arte Alexandra Saint Mleux, a Monaco. La cerimonia e il ricevimento si sono svolti nel massimo dell'intimità e solo...

