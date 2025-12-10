Robert Pattinson e Zendaya si sposano nel film The Drama | tutto quello che sappiamo sulla coppia destinata a far parlare

Vanityfair.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Robert Pattinson e Zendaya si preparano a interpretare una coppia prossima al matrimonio nel film The Drama, in uscita il prossimo aprile. La pellicola svelerà le dinamiche più intime e inquietanti di questa coppia, destinata a catturare l’attenzione del pubblico. Ecco tutto quello che si sa sulla coppia protagonista e sul film che promette di far discutere.

Il film arriverà nei cinema il prossimo aprile e racconta da vicino le dinamiche più intime (e inquietanti) di una coppia che sta per convolare a nozze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

robert pattinson e zendaya si sposano nel film the drama tutto quello che sappiamo sulla coppia destinata a far parlare

© Vanityfair.it - Robert Pattinson e Zendaya si sposano nel film The Drama: tutto quello che sappiamo sulla coppia destinata a far parlare

The Drama, Zendaya e Robert Pattinson si sposano nel primo poster del film - Zendaya e Robert Pattinson invitano il pubblico al loro matrimonio in The Drama, film sentimentale che ha confermato la data d'uscita attraverso il primo poster. Da comingsoon.it