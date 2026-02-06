Il Go Padel Tour fa tappa a Mesagne | numeri record e grande entusiasmo

Dal 10 al 12 aprile, Mesagne si riempie di energia per il ritorno del Go Padel Tour. Il torneo, che si svolge al Padel Park Mesagne, attira tanti appassionati e giocatori da tutta la regione. Sono tre giorni di partite intense, con numeri record di partecipanti e grande entusiasmo tra il pubblico. La città si prepara ad accogliere uno degli eventi più importanti della stagione sportiva.

Tra i più grandi tornei di padel amatoriale d’Italia. Le iscrizioni, aperte il 5 febbraio, hanno registrato numeri impressionanti: in sole 12 ore si sono già iscritte 25 coppie MESAGNE - Dal 10 al 12 aprile, il grande padel torna protagonista a Mesagne con il Go Padel Tour, che farà tappa al Padel Park Mesagne per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. L’entusiasmo intorno alla tappa di Mesagne è stato immediato e tangibile. Le iscrizioni, aperte il 5 febbraio, hanno registrato numeri impressionanti: in sole 12 ore si sono già iscritte 25 coppie, un dato che conferma il crescente interesse verso il circuito e l’altissimo livello di attesa da parte della community padelistica.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

