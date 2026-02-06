Il Go Padel Tour fa tappa a Mesagne | numeri record e grande entusiasmo
Dal 10 al 12 aprile, Mesagne si riempie di energia per il ritorno del Go Padel Tour. Il torneo, che si svolge al Padel Park Mesagne, attira tanti appassionati e giocatori da tutta la regione. Sono tre giorni di partite intense, con numeri record di partecipanti e grande entusiasmo tra il pubblico. La città si prepara ad accogliere uno degli eventi più importanti della stagione sportiva.
Tra i più grandi tornei di padel amatoriale d’Italia. Le iscrizioni, aperte il 5 febbraio, hanno registrato numeri impressionanti: in sole 12 ore si sono già iscritte 25 coppie MESAGNE - Dal 10 al 12 aprile, il grande padel torna protagonista a Mesagne con il Go Padel Tour, che farà tappa al Padel Park Mesagne per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. L’entusiasmo intorno alla tappa di Mesagne è stato immediato e tangibile. Le iscrizioni, aperte il 5 febbraio, hanno registrato numeri impressionanti: in sole 12 ore si sono già iscritte 25 coppie, un dato che conferma il crescente interesse verso il circuito e l’altissimo livello di attesa da parte della community padelistica.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondimenti su Go Padel Tour
A Como torna il grande padel internazionale con la tappa finale della Mediolanum Cup
Il tour estivo di Alfa fa tappa a Bibione
Con l’estate 2026, Bibione si prepara ad accogliere il festival Suoni di Mare.
Ultime notizie su Go Padel Tour
Il Go Padel Tour fa tappa a Mesagne: numeri record e grande entusiasmoTra i più grandi tornei di padel amatoriale d’Italia. Le iscrizioni, aperte il 5 febbraio, hanno registrato numeri impressionanti: in sole 12 ore si sono già iscritte 25 coppie ... brindisireport.it
Premier Padel Tour Programma 2026 #PadelTournament #premierpadel #palavillage facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.