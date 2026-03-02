A Cremona, la chiesa dei Santi Marcellino e Pietro sta per essere trasformata in un auditorium nel centro della città. L’intervento prevede la riqualificazione dell’edificio storico, che diventerà uno spazio per eventi e iniziative culturali. La modifica mira a valorizzare un luogo simbolico, mantenendo le caratteristiche architettoniche originali. La trasformazione rappresenta un nuovo utilizzo per un edificio di pregio nel cuore di Cremona.

Cremona, 2 marzo 2026 – E’ un sogno che diventa realtà quello di trasformare la chiesa di San Marcellino e Pietro in un auditorium nel centro città, ridando una nuova vita a questo edificio. Il progetto per il recupero e la trasformazione della chiesa dei Santi Marcellino e Pietro è stato ufficialmente finanziato dalla Fase 2 del bando "Progetti Emblematici Maggiori 2025" promosso da Fondazione Cariplo, con un contributo massimo concedibile di 2.200.000 euro. La proposta era stagta presentata dalla Parrocchia dei Santi Giacomo e Agostino in partenariato con il Comune di Cremona, la Diocesi di Cremona, la Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli e il Politecnico di Milano, potrà così diventare realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, un auditorium nella chiesa dei Santi Marcellino e Pietro

L'autore dell'incendio nella chiesa dei Santi Angeli Custodi è finito in manette (di nuovo)Nemmeno una settimana prima è stato condannato in primo grado a quasi sei anni per l'incendio doloso della chiesa dei Santi Angeli Custodi, nel...

Piano freddo, riapre il 12 gennaio il rifugio per persone senza dimora, nella chiesa di San MarcellinoIl progetto, promosso da parrocchie e associazioni di volontariato, è finanziato dall’Ats 12, cui si aggiunge un ulteriore contributo del Comune di...

Aggiornamenti e notizie su Santi Marcellino.

Temi più discussi: Cinquant'anni fa nasceva Recitarcantando, lo straordinario e ineguagliato progetto culturale che portò musica e teatro nelle chiese, piazze, cortili e palazzi della provincia; La medicina narrativa della scuola Holden nel libro Voci dall’invisibile; Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano: Non esclusa invasione di terra.

Cremona, la Chiesa di San Marcellino sarà un auditorium in centro: il sogno diventa realtàCremona – Diventa realtà il sogno di trasformare la Chiesa di San Marcellino e Pietro in un auditorium nel centro città, ridando una nuova vita a questo edificio. Il progetto per il recupero e la ... ilgiorno.it

Cinque Progetti Emblematici in Provincia: finanziamenti per San Marcellino e Palazzo StangaSono cinque i Progetti Emblematici selezionati per la provincia di Cremona, per un investimento complessivo di 8 milioni di ... cremonaoggi.it

International Welcome Day 2026 - February 25, 2026 The 2026 edition of the International Welcome Day will be held at the University Complex of Santi Marcellino e Festo, 10 - Naples. . DOWNLOAD POSTER EVENT: www.scienzesociali.unina.it - facebook.com facebook