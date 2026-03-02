Cos' è il Bonesmashing? Alla scoperta della tecnica più estrema dei Looksmaxxer

Il Bonesmashing è una tecnica adottata da alcuni Looksmaxxer che consiste nel manipolare le ossa del viso per modificarne l’aspetto. Questa pratica si sta diffondendo tra i giovani che cercano di alterare i lineamenti attraverso interventi invasivi o metodi artigianali. La discussione intorno a questa tendenza riguarda anche i rischi associati a pratiche non mediche e non regolamentate.

Bonesmashing, di cosa si tratta? Quando sei adolescente i genitori ti possono togliere varie cose: i videogiochi, il permesso di uscire la sera, le chiavi del motorino. A Braden Peters, meglio conosciuto come Clavicular, durante gli anni dell'adolescenza la madre ha dovuto sequestrare il martello. La speranza era che il giovane Clav smettesse di praticare il bonesmashing, ovvero colpirsi ripetutamente il viso con un martello per modificarne la struttura. Clavicular, oggi ventenne, è diventato il looksmaxxer più famoso al mondo, e continua a praticare il bonesmashing. E mentre il looksmaxxing, da argomento di conversazione sui forum di machismo estremo diventa chiacchiera da bar, anche questa assurda tecnica di modificazione facciale entra nel discorso comune.