Cosa sono le Idi di Marzo? Il significato di questa data importante

Le Idi di Marzo sono una data dell’antico calendario romano, collocata il 15 marzo. Questa giornata ha avuto un ruolo significativo nell’ambito delle festività e delle pratiche religiose dell’epoca. Nel tempo, l’espressione è diventata nota anche per altri motivi, ma originariamente si riferiva a un giorno specifico del mese di marzo. La data è rimasta famosa per alcuni eventi storici che si sono verificati in quell’occasione.

Le idi di marzo sono una data importante dell'antico calendario romano. La data è diventata storicamente celebre perché fu quella in cui avvenne l'uccisione di Giulio Cesare avvenuta il 15 marzo del 44 a.C. In generale, il termine "Idi" veniva usato per indicare i giorni a metà mese del calendario romano. Infatti, secondo il calendario giuliano, i giorni del mese non erano numerati progressivamente, ma erano indicati sulla base di tre date fisse per ciascun mese.

