La micro frangia, caratterizzata da una lunghezza molto breve e una linea netta appena sopra le sopracciglia, si conferma come una delle tendenze più audaci della primavera. Questo taglio incornicia lo sguardo creando un effetto grafico, che richiama le icone retrò ma viene interpretato in chiave moderna. La sua estetica si distingue per la sua semplicità e forte impatto visivo.

La micro frangia si conferma tra i tagli più audaci e contemporanei da sperimentare in primavera. Cortissima, netta, spesso appena sopra la linea delle sopracciglia, incornicia lo sguardo con un effetto grafico che richiama le icone rétro ma si declina in chiave attuale. Dalle suggestioni Anni venti di Louise Brooks fino alle interpretazioni più moderne viste sulle passerelle di Chanel e Prada, la baby bangs torna protagonista con un’attitudine fresca e decisa. GUARDA LE FOTO Frangia capelli ricci: come portarla su 25 tagli di tendenza del 2026. Per la nuova stagione si declina in versioni versatili: ultra geometrica su bob pari per un mood minimal, leggermente sfilata su tagli shag per un effetto effortless, oppure abbinata a lunghezze extra lisce per un contrasto sofisticato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cortissima, netta, spesso appena sopra la linea delle sopracciglia: la micro frangia incornicia lo sguardo con un effetto grafico

Moderna, pratica, raffinata: la Micro French nails rivisita la pià classica delle manicure con un punte appena percettibili, su base rosata o nudeTutte la cercano, tutte la vogliono: è la Micro French, rivisitazione della più classica tra le manicure, interpretata in chiave più corta e...

La frangia del 2026? Punta a un effetto leggerezza. Le ispirazioni da starSi respira, infatti, una certa aria di leggerezza e morbidezza, data da proposte che cercano di allontanarsi da look eccessivamente strutturati e...