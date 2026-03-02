Cooperative agricole braccianti Legacoop presenta il report 2025 | 47 milioni di ricavi in un anno

Legacoop ha presentato il report 2025 durante un evento al teatro Socjale di Piangipane, con la partecipazione di circa cento studenti provenienti dagli istituti Morigia-Perdisa di Ravenna e Persolino-Strocchi di Faenza. Il documento evidenzia che le cooperative agricole e i braccianti hanno registrato 47 milioni di ricavi nell'ultimo anno. L'incontro si è concentrato su innovazione tecnologica, valorizzazione del territorio e agricoltura di prossimità.

Alla presentazione del report anche i progetti promossi dagli studenti ravennati per le sette cooperative attive sul territorio Innovazione tecnologica, valorizzazione del territorio e agricoltura di prossimità. Su questi temi si è incentrato l'appuntamento che lunedì ha raccolto al teatro Socjale di Piangipane un centinaio di studenti degli istituti Morigia-Perdisa di Ravenna e Persolino-Strocchi di Faenza, coinvolti all'interno dell'evento dedicato alla presentazione del Report 2025 delle Cooperative agricole braccianti (Cab). Qui, gli studenti hanno proposto sette idee di cooperative, ognuna delle quali pensate per una delle corrispettive Cab attualmente attive sul territorio (Comprensorio Cervese, Campiano, Terra, Agrisfera, Bagnacavallo e Faenza, Fusignano e Massari).