Infermieri col contagocce | Il pronto soccorso aspetta i rinforzi | così non si lavora

Gli infermieri sono ormai al limite. Il pronto soccorso di Umbertide fatica a reggere i numeri, e i pochi operatori disponibili fanno fatica a gestire l’afflusso di pazienti. La carenza di personale si fa sentire, e il rischio di errori o ritardi aumenta di giorno in giorno. La direzione dell’ospedale riconosce il problema, ma ancora non arrivano rinforzi sufficienti. La situazione resta critica e preoccupa sia i lavoratori che i cittadini.

"Il pronto soccorso dell' ospedale di Umbertide è fortemente sottodimensionato rispetto a quello di altri presìdi". Lo sostiene, numeri alla mano, Luigino Orazi (foto) rappresentante del neonato Comitato cittadino per la difesa della sanità locale, in risposta alle recenti rassicurazioni della presidente Proietti in risposta ad una interrogazione del consigliere regionale Arcudi. Per Orazi "il problema sta nelle proporzioni". Basta leggere i numeri: "Umbertide ci sono 13 infermieri, ad Assisi 24, a Pantalla 26, a Castiglione del Lago 21, però ad Umbertide nel primo semestre del 2025 si sono registrati 6.

