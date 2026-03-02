Nel 2026, il Conto Termico 3.0 continua a essere uno strumento per i condomini italiani che si occupano di interventi di efficientamento energetico. Le assemblee condominiali devono approvare i lavori e calcolare le percentuali di contributo, rispettando le scadenze che si susseguono mese dopo mese. Le procedure sono state aggiornate, ma il processo rimane articolato e richiede attenzione alle nuove norme.

Contributo diretto fino al 65% per rifare l’impianto centralizzato e ridurre le spese comuni. Ecco requisiti e scadenze da rispettare Negli ultimi anni i condomini italiani hanno vissuto una stagione fatta di assemblee fiume, percentuali da calcolare, scadenze che cambiavano di mese in mese. Superbonus, cessioni del credito, blocchi normativi: per molti amministratori e proprietari la parola “incentivo” è diventata sinonimo di incertezza. Nel 2026, però, c’è uno strumento che può tornare centrale nelle decisioni sulle parti comuni: il Conto Termico 3.0, di cui si occupa il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Vediamone più nel dettaglio il funzionamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Conto Termico 3.0, come funziona nel 2026 per i condomini

