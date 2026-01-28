La Saviolina e il Club Nautico tra i protagonisti della candidatura di Riccione Capitale italiana del mare

Riccione punta a diventare la Capitale italiana del mare nel 2026. La Saviolina, l’imbarcazione simbolo della marineria adriatica, e il Club Nautico della città sono in prima fila nel sostenere questa candidatura. Entrambi lavorano da anni per valorizzare il patrimonio marittimo locale e ora si preparano a portare Riccione sotto i riflettori nazionali, sperando di ottenere il riconoscimento che potrebbe dare nuova vita al settore nautico e turistico della zona.

La Saviolina, storica imbarcazione della marineria adriatica tutelata dallo Stato e il Club Nautico di Riccione, che da oltre novant’anni ne cura la gestione e la valorizzazione, sono tra i soggetti protagonisti della candidatura di Riccione a Capitale italiana del mare 2026, presentata nei giorni scorsi con il claim “Ric26: un tuffo nel sogno. Riccione Capitale italiana del mare”. Tra i pilastri del progetto si collocano il recupero e la valorizzazione della Saviolina.Varata nel 1928 nel cantiere di Gabicce con il nome di Nino Bixio e trasferita a Riccione nel 1942, la Saviolina è un lancione da pesca tradizionale armato a vele al terzo, espressione dei saperi tecnici e dei codici simbolici della marineria adriatica.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il Comune di Latina ha espresso il proprio supporto alla candidatura di Gaeta come "Capitale italiana del mare".

