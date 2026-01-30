La chiesa calabrese alla Regione | Diritti di cittadinanza al centro dell’agenda politica

La Chiesa calabrese ha portato in Regione una richiesta chiara: i diritti di cittadinanza devono essere al centro delle decisioni politiche. Durante la riunione invernale al Seminario Pio XI di Reggio Calabria, i rappresentanti ecclesiastici hanno discusso con i politici, puntando a un confronto diretto e senza filtri. Un incontro che si è svolto in modo aperto e collaborativo, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete per migliorare la vita delle persone nella regione.

Un confronto franco, improntato alla collaborazione e orientato al bene comune ha segnato la mattinata di lavori della Conferenza Episcopale Calabra, riunitasi oggi in sessione invernale presso il Seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. I vescovi delle diocesi calabresi hanno accolto il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, per un dialogo approfondito sulle principali urgenze sociali del territorio, culminato nella consegna formale di un documento di riflessione dal titolo "Per un'Agenda regionale dei diritti di cittadinanza". Al primo posto viene indicata la sanità, per la quale si invoca un deciso cambio di paradigma che sposti l'attenzione "dai contenitori ai servizi".

